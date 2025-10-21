ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спартак" (Вн) и "Пирин" подадоха документи за спасение на лиценза

Лицензионната комисия към БФС обяви, че елитният "Спартак" (Варна) и втородивизионният "Пирин" (Благоевград) са спазили крайния срок за предоставянето на документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.

"Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС срок за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918" (Варна) и ПФК „Пирин 22" (Благоевград), уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране.

Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок", гласи съобщението.

Заради големи дългове двата клуба бяха заплашени с отнемане на лиценза, ако до днес не предадат документи, с които показват разплащане или договорки за разсрочване.

