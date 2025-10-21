Грозна гавра в българския баскетбол - играчи изписани с имена на риби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Грозна гавра съпътстваше мача между шампиона в мъжкия ни волейбол "Рилски спортист" и подгласника му от миналия сезон "Черно море" в Самоков.

Двубоят третия кръг на първенството, завършил 96:84 за домакините, стартира с изписани имена на морски и речни риби вместо тези на състезателите от Варна.

Сред тях имаше попче, каракуда, шаранче, мрена, сом, паламуд, кефал, костур и др.

Отвратителната подигравка накара треньора на "Черно море" Васил Евтимов да коментира изявите на баскетболистите с имената на рибите, с които бяха обозначени.

"Баскетболен клуб "Рилски спортист" и лично инж. Петър Георгиев, президент на клуба, поднасят своите искрени извинения на отбора на "Черно море Тича", на треньорския щаб, състезателите и привържениците им за неуместната ситуация, възникнала преди срещата между двата отбора в "Арена СамЕлион".

По време на представянето на съставите на таблото в залата вместо имената на гостуващия отбор бяха изписани наименования на риби – неуместна шега, която е резултат от лична инициатива на служител, отговарящ за визуализацията на мача.

Тази постъпка по никакъв начин не отразява позицията и ценностите на клуба, нито отношението му към съперниците в Националната баскетболна лига.

Ръководството на БК "Рилски спортист" предприе незабавни дисциплинарни мерки – лицето ще бъде санкционирано с финансова глоба и ще получи официално предупреждение съгласно вътрешните правила. Клубът и неговият президент изразяват уважението си към всички отбори в лигата и подчертават, че феърплеят, спортният дух и взаимното уважение са основни принципи, които винаги ще бъдат водещи за "Рилски спортист", обявиха след инцидента самоковци.

В шампионската серия миналия сезон "Рилски спортист" би 3:1 "Черно море".