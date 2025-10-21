Победа за Кузманов и загуба за Андреев в Хамбург

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втората ни ракета Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

Пловдивчанинът стартира с победа срещу участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Мика Петкович с 2:6, 6:2, 6:4 след близо 2 часа игра.

С успеха Кузманов заработи 900 евро и 4 точки за класацията на АТР, в която заема 249-ото място. За място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между номер 6 в схемата Федерико Чина (Италия) и квалификанта Милош Карол (Словакия).

Адриан Андреев пътк отпадна в Хамбург в първия кръг след поражение от белгийския квалификант Бувайсар Гадамаури с 3:6, 4:6, след като във втория сет пропиля аванс от 3:0 гейма и допусна обрат.

Андреев се завърна на корта в началото на месеца след половин година отсъствие заради лечение на контузия.