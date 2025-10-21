ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опасения за нова тежка травма на звездата ни в спо...

Времето София 19° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21549349 www.24chasa.bg

Победа за Кузманов и загуба за Андреев в Хамбург

964
Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Втората ни ракета Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

Пловдивчанинът стартира с победа срещу участващия с "уайлд кард" 18-годишен представител на домакините Мика Петкович с 2:6, 6:2, 6:4 след близо 2 часа игра.

С успеха Кузманов заработи 900 евро и 4 точки за класацията на АТР, в която заема 249-ото място. За място на четвъртфиналите той очаква победителя от двубоя между номер 6 в схемата Федерико Чина (Италия) и квалификанта Милош Карол (Словакия).

Адриан Андреев пътк отпадна в Хамбург в първия кръг след поражение от белгийския квалификант Бувайсар Гадамаури с 3:6, 4:6, след като във втория сет пропиля аванс от 3:0 гейма и допусна обрат.

Андреев се завърна на корта в началото на месеца след половин година отсъствие заради лечение на контузия.

Димитър Кузманов Снимка: instagram.com/kuzmanov.dimitar/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса