Отборът на Ракитово грабна комплексната Купа в първенството за деца и младежи в риск

206 участници от 18 институции излъчиха призьорите в 6 спорта на комплекс „Спортна София" днес

Става традиция участието на отбори от разпределителните центрове за прием на бежанци

Представителите Възпитателно училище - интернат „Ангел Узунов" от Ракитово грабнаха Купата за комплексен победител в състоялия се днес Национален индивидуален шампионат за деца и младежи в риск. Това бе 44-тото издание на първенството под наслов „Спортът достъпен за всички", което отново бе част от инициатива „София – европейска столица на спорта".

Специално приветствие към участници, преподаватели, треньори и придружители отправи д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на децата, която по традиция полага усилия за осигуряване на максимални възможности за спорт за всеки младеж в риск. Призьорите бяха поздравени и наградени и от общинския съветник Христо Копаранов, член на Управителния съвет на Фондация „София – европейска столица на спорта".

За поредна година в шампионата се включиха спортисти и отбори с деца от разпределителните центрове за прием на бежанци – от Харманли, от София - Овча купел и от София – Военна рампа. Организатор на шампионата е Българската спортна федерация за деца и младежи в риск (БСФДМР), а непрекъснато нарастващият през годините брой участници е причина шампионатът и тази есен да се проведе в най-големия и модерен спортен комплекс на столицата. Домакините от „Спортна София" в Парк Възраждане, Зона В5 отново предложиха отлични условия за участници, преподаватели, треньори, придружаващи и зрители.

В надпреварите днес се включиха общо 206 момчета и момичета на възраст между 12 и 18 години, представители на 18 социални институции, домове за деца и младежи в риск и центрове за настаняване от семеен тип в цялата страна. Всички те определиха шампионите в по две възрастови групи в 6 спорта: лека атлетика - крос, минифутбол, бадминтон, тенис на маса, баскетбол 3х3 и таекуон-до.

Първото място в комплексното класиране спечелиха възпитаниците на

Възпитателно училище - интернат „Ангел Узунов" от Ракитово. Огромната Купа бе връчена от Анатоли Илиев – организационен секретар на „София – европейска столица на спорта", който също приветства участниците и обяви, че „всеки заслужава да има възможността да спортува, да води активен и здравословен начин на живот". Илиев напомни, че федерацията провежда още 8 турнира в различни градове из страната през годината плюс традиционния пролетен национален отборен турнир за децата и младежите в риск през април.

На второ място днес се наредиха представителите на КСУДС „Роман", а трети останаха младите спортисти на ЦНСT Велико Търново 2 и 3. В индивидуалните надпревари най-успешни бяха спечелилите по две титли Пенка Бабанкова от Бургас и Илия Златанов от Ракитово. За втори пореден път шампиони във футболния турнир при юношите станаха играчите на ФК Рома с треньор изтъкнатият атакуващ халф от близкото минало Илия Илиев, във финала те надделяха трудно над „Лудогорие (Исперих) с 3:2.

Призьорите бяха наградени още от Стефан Йорданов – организационен секретар на БСФДМР, Цвети Божидарова от комплекс „Спортна София", както от Николай Стоилов и Мартин Божилов от организаторите.

ШАМПИОНИТЕ:

БАДМИНТОН

Момичета: Любка Бакалова (Велико Търново 2 и 3)

Момчета: Илия Златанов (Ракитово)

Девойки: Пенка Бабанкова (Бургас)

Юноши: Орлин Димитров (Велико Търново 2 и 3)

БАСКЕТБОЛ

Момичета: Цветарска (Велико Търново)

Момчета: Цветарска (Велико Търново)

Девойки: Каспичан

Юноши: Ракитово

ЛЕКА АТЛЕТИКА – КРОС

Момичета: Виктория Хасанова (ЦНСТ)

Момчета: Красимир Димитров (Каспичан)

Девойки: Събка Георгиева (Бургас)

Юноши: Джуйнет Джемалов (Исперих)

ТАЕКУОН-ДО

Момичета: Алейна Октай Ердоган (Цветарска ВТ)

Момчета: Илия Златанов (Ракитово)

Девойки: Тансу Адемова (Шумен)

Юноши: Весо Сюлейманоглу (Ракитово)

ТЕНИС НА МАСА

Момичета: Славена Тодорова (Ронкали Бургас)

Момчета: Сашо Атанасов (Ракитово)

Девойки: Пенка Бабанкова (Ронкали Бургас)

Юноши: Лъчезар Георгиев (Роман)

ФУТБОЛ

Момчета: ФК Бенковски (София)

Юноши" ФК Рома (София)

КРАЙНО КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ:

1. Ангел Узунов (Ракитово), 2. КСУДС Роман, 3.ЦНСТ Велико Търново 2 и 3.