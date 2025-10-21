Болест спря Марсел Хиршер за Зьолден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата на алпийските ски Марсел Хиршер ще пропусне откриването на сезона за Световната купа в Зьолден в неделя.

Австриецът, който сега се състезава за Нидерландия, е болен през последните две седмици.

Хиршер бе планирал да се завърне в австрийския Зьолден, след като скъса кръстните си връзки през декември 2024 г. Възстановяването след сериозната контузия обаче протече добре.

Хиршер прекрати кариерата си през 2019 г., след като спечели световната купа 8 пъти поред и два златни медала от олимпийските игри през 2018 г. в Пьончан.

След отказване през 2019-а той се завърна към спорта миналата година, състезавайки се за Нидерландия, родината на майка му, вместо за Австрия. Сега целта му са състезанията в Леви на 15-16 ноември.

Сезонът на световната купа по ски алпийски дисциплини започва този уикенд с гигантския слалом за мъже и жени.