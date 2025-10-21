"Макаби" отказва билетите за мача с "Астън Вила" в Лига Европа

Израелският клуб "Макаби" (Тел Авив) заяви, че няма да приеме нито един от билетите за гости на "Вила Парк", дори ако решението за забрана на техните фенове за предстоящия мач от Лига Европа бъде отменено.

Миналата седмица от Консултативната група за безопасност (SAG) в Бирмингам - органът, който издава сертификати за мачовете, информира "Вила", че няма да бъдат допускани гостуващи фенове за срещата в града на 6 ноември.

В четвъртък полицията на западен Минландс определи срещата като "високо рискова" въз основа на текущи информации и предишни инциденти.

За пример бяха посочени "насилствeните сблъсъци и престъпления от омраза" между феновете на "Аякс" и "Макаби" преди мач в Амстердам през ноември 2024 година.

Решението бе осъдено от британският министър на културата Лиза Нанди.

Тя обеща по-рано в понеделник, че правителството ще намери решение, за да може феновете на "Макаби" да присъстват.

Въпреки това от израелския клуб обявиха, че техните привържeници няма да пътуват поради съображения за сигурност.

В официалното изявление на отбора от Тел Авив се казва: "Благосъстоянието и безопасността на нашите фенове са на първо място. От горчивия опит, който сме натрупали, взехме решението да откажем всякакви билети, предложени за гостуващите фенове. Нашето решение трябва да се разбира в този контекст. Надяваме се обстоятелствата да се променят и очакваме с нетърпение възможността да играем в Бирмингам в позитивна атмосфера в близко бъдеще".

"Астън Вила" по-рано позволи на своите стюарди да не работят на мача срещу "Макаби", като посочи, че проявяват разбиране, ако някои от тях имат притеснения.

А през изминалата неделя дербито от израелската Висша лига между "Макаби" и "Апоел" (Тел Авив) бе отменено малко преди началото си, след като полицията съобщи за "обществен безпорядък и насилствени сблъсъци".