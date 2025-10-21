Вили Вуцов: Светльо малко ми се разсърди

Светослав е на 23 години. Той е супер отговорен и разумен младеж. Зад него седи една голяма институция като "Левски". Той се съветва повече с клуба, отколкото с мен. А така и трябва да е. Аз като баща бях длъжен, като видях ситуацията, да дам някакво обяснение на това, което се случи с него. И той малко ми се разсърди. И то не, че съм го защитил. Казах едно нещо, което не се е знаело. Той реагира малко по детски. И щели да му се смеят. Става дума за това, че работи с психолог. Всички нормални хора в България и в света работят с такива хора. Промяната в него е голяма. Каквото и да направи Светослав, аз винаги ще го подкрепям, така както би направил всеки един баща. Същото ще е и за останалите ми синове - Петър и Иван.

Това каза Вили Вуцов в подкаста си "Лига Вуцов" в интернет. Думите му са продължение на скандала, който се разрази около сина му Светослав. Вратарят се отказа временно от националния отбор, защото се чувствал нежелан.

Вуцов обяви, че не е започвал война с никого - БФС или някой оттам.

"На никога не съм обявявал, няма и да го направя. Никой обаче не ми се обади да ме попита защо съм го казал. Няма да правя революции. Казвам, каквото мисля", каза бащата на вратаря на "Левски" и добави, че приключва темата със сина му.

В предишния епизод на подкаста си Вуцов отправи и предупреждение към президента на БФС Георги Иванов-Гонзо, че няма да допусне той или който и да е, свързан по някакъв начин с футболната централа, да „мачка" синовете му - Петър и Светослав.

"Чувам, че се заканва да приключи кариерите и на двамата ми синове", каза преди дни синът на легендата Иван Вуцов.