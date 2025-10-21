Тежка финансова криза в “Барса” - клубът дължи 159 млн. евро за трансфери

Финансовата ситуация в “Барселона” хич не е розова. Шампионът на Испания има трансферен дълг от умопомрачителните 159 млн. евро. Това стана ясно от финансовия отчет на каталунците. 90% от сумата, или 140 млн. евро, трябва да бъдат изплатени до края на сезона, иначе УЕФА може да наложи тежки санкции на клуба по финансовия феърплей.

Голяма част от трансферния дълг на “Барселона” се състои от неплатени такси от три големи трансфера, които клубът направи през лятото на 2022 г. В този период каталунците похарчиха общо 150 млн. евро за Роберт Левандовски, Рафиня и Жул Кунде. Оказва се обаче, че клубът е изплатил по-малко от половината, което дължи, и то 3 години по-късно.

За трансфера на Рафиня от “Лийдс” “Барса” има да плаща 42 млн. евро на настоящия тим на Илия Груев. 25 млн. евро пък клубът има да изплати на “Севиля” за преминаването в отбора на Жул Кунде. Каталунците имат да изплатят и 10 млн. евро за трансфера на Левандовски от “Байерн” (Мюнхен).

Също така се дължат пари на “Лайпциг”. Каталунците още не са изплатили напълно трансфера на Дани Олмо от германския тим. Според отчета дългът на испанците към немския клуб е 13,5 млн. евро. “Барса” има да плаща и на “Манчестър Сити” за преминаването на Феран Торес на “Камп Ноу”. Оставащата сума е 13,5 млн, евро.

Най-фрапиращият случай с трансферния дълг на “Барселона” обаче е свързан с нападателя Витор Роке. Бразилецът премина в испанския гранд от “Атлетико” (Паранензе) за около 30 млн. евро. Година по-късно “Барселона” го продаде на “Палмейрас” за 25 млн. евро, запазвайки процент от състезателните му права. Въпреки това каталунският клуб все още дължи пари на “Атлетико” - близо 17 млн. евро.

Положението в “Барселона” не е зле само откъм трансферни дългове. Заради дългия ремонт на “Камп Ноу” клубът регистрира малки приходи от билети.

В края на фискалната година президентът Жоан Лапорта използва т.нар. икономически лостове, за да спаси клуба от загуба от 17 милиона евро. 63-годишният шеф остава уверен, че “Барселона” постига напредък въпреки последния доклад.

“Много по-добре сме, отколкото бяхме преди четири години и половина”, каза Лапорта.