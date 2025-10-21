Училищен директор в основата на сензацията на годината “Мелбю”

Допреди няколко месеца едва ли дори и запалените футболни фенове бяха чували за шведския “Мелбю”. А днес целият свят говори за този отбор. Причината - за първи път в своята история стана шампион на Швеция. Титлата бе капарирана 3 кръга преди края на сезона след успех 2:0 над “Гьотеборг” и така разликата с втория е недостижима - 11 точки. И така следващата година ще играе в квалификации на Шампионската лига.

Но да се върнем на “Мелбю” и защо титлата на отбора е една от най-големите сензации в историята на футбола. Клубът е базиран в едноименното рибарско градче, което е с население от около 1400 души в южната община Сьолвесборг. Тъй като там няма стадион, играе мачовете си в съседното селце Хелевик.

Бюджетът за заплати е сред най-ниските в дивизията, а миналата година редица от водещите футболисти напуснаха, за да отидат в по-богатите тимове в страната. Това обаче за пореден път доказа, че не всичко е пари. И на терена играят качествата.

Архитект на отбора пък е треньорът Андерс Торстенсон. Но не си мислете, че той е като всички останали специалисти, които гледаме по телевизията на всеки мач. За разлика от колегите си на Торстенсон му се налага ходи и на друга работа. Когато не е зает с тренировки, предводителят на сензацията е директор е едно от местните училища. През миналата година пък треньорът чува тежката диагноза “хронична лимфоцитна левкемия”. Но я преборва.

Историята на клуба също е адски интересна. През 2016 г. “Мелбю” на косъм се спасява от изпадане в 4-а дивизия на Швеция. Следват 2 поредни промоции, за да може отборъ да заиграе в елита. Няколко години по-късно историята е написана, а отборът от малкото градче вече се знае от всеки един фен на футбола.

