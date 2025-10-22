Човек на Бербатов с наряд от УЕФА

Борис Станков, който бе част от екипа на Димитър Бербатов в борбата му за президент на БФС, получи наряд от УЕФА. Той ще бъде делегат на европейската футболна централа на двубоя от същинската фаза на Лига Европа между “Го Ахед Игълс” и “Астън Вила” в Нидерландия в четвъртък.

Българското участие обаче не спира дотук в третите мачове от турнирите на УЕФА. Зам. изпълнителният директор на Българския футболен съюз Ивета Банкова-Стоянова ще е делегат на мача от шампионската лига между “Байерн” (М) и “Брюж”.

Наказанияt от БФС Георги Кабаков получава нов наряд за срещи от клубните турнири. Въпреки че е със спрени права у нас, УЕФА отново гласува доверие на пловдивчанина. Явно информацията е скрита от евроцентралата. И той е пратен на срещата от третия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа между “Макаби” (Тел Авив) и “Мидтиланд”. Помощници на сочения за най-добър рефер у нас ще са Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а четвърти съдия е Волен Чинков. Отговорниците за ВАР са Драгомир Драганов и Никола Попов.

Роден в бежански лагер пък ще ръководи гостуването на “Лудогорец” на швейцарския “Йънг Бойс” утре. Това е финландският съдия Мохамед Ал Емара. Родителите му са от Южен Ирак. През 1991 година обаче те бягат оттам и за известен период се установяват в бежанския лагер “Рафха” в Саудитска Арабия, където се ражда и Ал Амара. Съдийски наблюдател на мача на разградчани ще е от най-популярните съдии през новия век - Хауърд Уеб от Англия.

