"Черно море": Случилото се в Самоков е недостойно и обидно

Баскетболният "Черно море" излезе с отворено писмо, след като в Самоков преди мача срещу шампиона "Рилски спортист" имената на варненци бяха заменени с такива на риби на таблото. Домакините се извиниха, като обявиха, че това е самоинициатива на служител, отговарящ за визуализацията, и той ще бъде глобен и наказан.

"Подмяната на имената на нашите играчи е недостойна и обидна постъпка, която хвърля сянка върху морала и професионализма в българския баскетбол. Ние вярваме, че уважението и етичните отношения между клубовете в НБЛ трябва да бъдат в основата на всяко състезание.

БК "Черно море Тича" и цялата черноморска общност - фенове, симпатизанти, играчи и треньори изказват огромното си разочарование от поведението на ръководството на БК "Рилски спортист" в мач от НБЛ, провел се на 20 октомври в Самоков. Решението на служител на клуба от Самоков да подмени имената на играчите на БК "Черно море" Тича с тези на черноморски риби е обидно, недостойно и извън границите на всякакви етични норми.

Низостта на тази проява хвърля сянка върху морала на ръководството на БК "Рилски спортист".

Държим да отбележим, че тази проява не е прецедент, миналият сезон г-н Георгиев си позволи публично да критикува и да дава обидни квалификации за генералния спонсор, ръководството на БК "Черно море Тича" и феновете на клуба.

Последващите извинения са меко казано нелепи, като тези прояви трябва да бъдат най-строго санкционирани от ръководствата на БФБ и НБЛ.

Считаме, че професионалната етика и отношенията между клубовете в НБЛ трябва да бъдат на висока и да гарантират взаимното уважение.

БК "Черно море" Тича винаги е проявявал уважение и толерантност към всички участници в НБЛ, което очаква и от останалите клубове", гласи писмото.