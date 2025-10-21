ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В България ще стане ясна колко тежка е контузията ...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21552300 www.24chasa.bg

В България ще стане ясна колко тежка е контузията на Валентина Георгиева

2712
Валентина Георгиева в болницата в Джакарта Снимка: фейсбук на федерацията

Звездата ни в спортната гимнастика Валентина Георгиева, която получи контузия на коляното по време на световното първенство в Джакарта, ще продължи лечението си в България, обявиха от федерацията.

"Състоянието на Валентина Георгиева налага диагностиката и лечението й да се проведат в България. Коляното й е с отток, който не позволява извършването на ядрено-магнитен резонанс. Решението е взето от ръководството на федерацията, треньорския щаб и рехабилитатора на отбора", се казва в изявление на централата.

По-рано днес след първия прескок - "Юрченко" с два винта, Георгиева се приземи и веднага хвана коляното си, след което не успя да направи втория си опит. Тя беше изнесена на ръце от медицински персонал в залата и качена на линейка.

Националката претърпя операция на коляното на 10 септември 2022-а и след година и половина се завърна в спорта. 19-годишната българка е двукратна сребърна медалистка на прескок от европейски.

Валентина Георгиева в болницата в Джакарта Снимка: фейсбук на федерацията

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса