ПСЖ гази 7:2 в Леверкузен, нов рекорд на Ямал (рез...

ПСЖ гази 7:2 в Леверкузен, нов рекорд на Ямал (резултати от Шампионската лига)

Снимка: Ройтерс

Носителят на трофея в Шампионската лига ПСЖ бе безмилостен и сгази със 7:2 "Байер" в Леверкузен, за да излезе на върха във временното класиране с пълен актив от 9 точки, но предстоят още мачове от 3-ия кръг.

"Барселона" удари у дома "Олимпиакос" с 6:1, а едно от попаденията бе на вундеркинда Ламин Ямал. В този мач европейският шампион с Испания записа пореден рекорд. На 18 г. и 100 дни той стана най-младият футболист с 25 мача в Шампионската лига. Ямал изпревари Уорън Заир-Емери (Фр, ПСЖ) с 19 г. и 32 дни.

Националът на Кабо Верде Жоао Корея, който играе за кипърския "Пафос", пък постави рекорд за най-бърз картон в най-авторитетния турнир.

 Защитникът бе изгонен в 3,03 мин при нулевото реми с "Кайрат" в Казахстан.

Други резултати:

"Арсенал" - "Атлетико" (М) 4:0

"Виляреал" - "Манчестър Сити" 0:2

ПСВ - "Наполи" 6:2

"Сен Жилоаз" - "Интер" 0:4

"Копенхаген" - "Борусия" (Д) 2:4

Снимка: Ройтерс

