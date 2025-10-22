Световен вицешампион с България изригна при дебюта си във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният вицешампион от Филипините 2025 Венислав Антов изригна при дебюта си във френския волейболен елит.

21-годишният диагонал наниза 26 точки (1 блок) и стана MVP при драматичната победа на "Туркоан" с 3:2 (22:25, 26:24, 25:23, 16:25, 15:11) като гост на "Ница".

В същото време "Сен Назар" на друг юноша на "Левски" - Владимир Гърков, също в трилър, се наложи у дома над "Поатие" с 3:2 (11:25, 25:21, 24:26, 25:23, 25:13).

22-годишният посрещач подобно на Антов демонстрира перфектна аклиматизация към новия си тим и завърши с 21 точки (2 аса).

И двамата са юноши на "Левски".