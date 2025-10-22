Договорът на Херо с “Ботев” (Пд) до 2027 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Договорът на Димитър Димитров - Херо като старши треньор на пловдивския “Ботев” ще е до лятото на 2027 г. с опция да бъде удължен при постигнати резултати.

Бившият национален селекционер ще бъде представен и ще поеме отбора от 17 ноември.

От пловдивския клуб отсега анонсират назначението на 66-годишния бургаски специалист, като забавянето било заради предварително поети от него ангажименти и организационни обстоятелства. Според хора от близкото обкръжение на Херо става дума за грижите, които полага за възрастната си майка в родния Бургас.

В щаба на Димитров ще останат Лъчезар Балтанов и Тодор Киселичков, както и треньорът на вратарите Тихомир Тодоров. Временният старши треньор Иван Цветанов - Трите хикса, ще продължи като директор на ДЮШ на “Ботев”.

По ирония на съдбата дебютът на върлия левскар Херо като старши треньор на пловдивчани ще е на 22 ноември срещу ЦСКА, а “Ботев” гостува.