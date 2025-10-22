ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов модерен апарат в помощ на неонатолозите в ,Мам...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21552568 www.24chasa.bg

Бойко Борисов помогна за погасяване на дълга към НАП на "Спартак 1918" (Вн)

1564
Бойко Борисов СНИМКА: Велислав Николов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов помогна на варненския "Спартак 1918" да погаси дълга си към НАП. Това съобщиха от ГЕРБ на фейсбук страницата си. 

"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК "Спартак" към НАП в размер на 550 000 лева", пишат от партията. 

Клубът беше застрашен с отнемане на лиценз за Първа лига. 

Бойко Борисов СНИМКА: Велислав Николов
Публикувахте от Политическа Партия ГЕРБ в Вторник, 21 октомври 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса