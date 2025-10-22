Бойко Борисов помогна за погасяване на дълга към НАП на "Спартак 1918" (Вн)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов помогна на варненския "Спартак 1918" да погаси дълга си към НАП. Това съобщиха от ГЕРБ на фейсбук страницата си.
"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК "Спартак" към НАП в размер на 550 000 лева", пишат от партията.
Клубът беше застрашен с отнемане на лиценз за Първа лига.
