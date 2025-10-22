Ивет Лалова: Ще опитам да предпазя сина си от моите и хорските очаквания

Лъчезарната спортна любимка на България Ивет Лалова разказа за периода на преминаването от лекоатлетическата писта към майчинството и живота след спорта. Урок, научен от своите родители, тя използва и за сина си Тиаго.

"Това, което ме научиха моите родители, беше да не ми слагат голямата раница с очаквания на гърба. Аз никога не съм расла с усещането, че от мен се очаква да стана нещо, да бъде нещо, да имам някакъв успех. Те ми даваха свободата и подкрепата да изразявам себе си по начин, по който аз исках. Смятам, че това е много важно и ще се опитам да предпазя моя син от моите или от хорските очаквания. Единственото, което наистина би ми се искало от все сърце е той да спортува, защото това е нещо безценно и това най-вече е здраве за младите", каза Ивет Лалова в интервю за bTV.

Тиаго започна да тича преди да проходи, усмихва се бившата спринтьорка.

„Преди да родя не вярвах, че животът ми ще се промени, защото индивидуалистът, дори спортният егоист в момента, това спортно его ме караше да мисля, че някои неща никога няма да се променят. И това е много сладко да си го мислиш. В момента, в който станеш майка, всичко се променя, целият фокус се изменя. Но спортният дух винаги ще го нося във себе си. И това е едно от нещата, които бих искала да предам и на сина си, защото вярвам, че едно от най-силните качества, които ние можем като хора да научим, да тренираме, да развиваме, е това да не се отказваме никога и да гоним мечтите си", каза още Ивет Лалова.

И добаи, че майчинството я е научило да не критикува най-вече другите майки. Да не критикува толкова хората. Защото нещо, което отстрани, излежа по един начин, когато си вътре в нещата, е друго. „Само майките знаят тази умора, която майчинството носи, тази трудност за себереализация след това, това връщане към работа, от колко много помощ имаме нужда в тези моменти", споделя лекоатлетката, която днес се занимава с мотивационни лекции и коучинг.