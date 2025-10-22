Ла Лига отмени мача между "Барселона" и "Виляреал" в Маями

Мачът от исапнското първенство между "Барселона" и "Виляреал" няма да се проведе в Маями, съобщиха от Ла Лига.

"След дискусии с организатора на официалния мач в Маями е взето решение за отмяна на срещата поради несигурността, възникнала в Испания през последните няколко седмици. Ла Лига дълбоко съжалява, че този проект, който представляваше историческа и безпрецедентна възможност за международното разширяване на испанския футбол, не може да бъде реализиран", се казва в изявление на централата.

"Домакинството на официален мач извън страната би било решителна стъпка към глобалното развитие на турнира, засилване на международното присъствие на клубовете, позициониране на играчите и повишаване на популярността на испанския футбол на стратегически пазар като САЩ. Проектът е спазил напълно всички федерални разпоредби и не е компрометирал целостта на състезанието, както беше потвърдено от компетентните институции, отговорни за осигуряване на съответствие, които са възразили срещу него по други причини", добавят от Ла Лига.

Мачът трябваше да бъде първият в историята на испанското първенство, който ще се проведе извън страната на 20 декември на "Хард Рок Стейдиъм".