"Наполи" за първи път допуска 6 гола в мач от евротурнирите

За първи път в историята "Наполи" допусна шест гола в европейски мач, пише статистическият сайт Opta Sport. Тимът от Наполи падна 2:6 от ПСВ "Айндховен" в мач от шампионската лига в Нидерландия.

Последният път, когато "Наполи" допусна шест гола в двубой, бе на 21 декември 1997 г. срещу "Сампдория4 (3:6) в серия А.

След три кръга ПСВ с 4 точки, докато "Наполи" остава с три.

В следващия кръг ПСВ "Айндховен" ще гостува на "Олимпиакос", докато шампионът на Италия ще бъде домакин на "Айнтрахт". И двата мача ще се проведат на 4 ноември.