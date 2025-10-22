Моци: Лятото отново "Лудогорец" ще е шампион

Лятото отново ще сме шампиони.

Тази увереност изрази техническият директор на "Лудогорец" Козмин Моци. Разградчани изостават на 6 точки от лидера "Левски", но имат и мач по-малко.

Според бившия футболист и настоящ директор в хегемона обаче е сигурен, че в края на сезона "Лудогорец" отново ще завърши първи.

"Има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко", коментира Моци.

За предстоящия двубой с "Йънг Бойс" от същинската фаза на Лига Европа директорът каза: "Очакванията са да се върнем с точка или точки от Швейцария. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с "Малмьо", в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от "Йънг Бойс" и се надявам, че ще успеем. Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек", сподели Козмин Моци относно потенциална раздяла с треньора Руи Мота при евентуален неуспех в Швейцария.