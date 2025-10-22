ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът в НБА с инфарктна победа на старта

Шампионите от миналия сезон показаха пръстените в залата. СНИМКА: РОЙТЕРС

Шампионът в НБА "Оклахома" откри новия сезон с драматична домакинска победа със 125:124 над "Хюстън" след 2 продължения. 

В герой за победителите се превърна гардът Шей Гилджъс-Алекзандър, който реализира победната точка от наказателната линия точно 2 секунди преди изтичането на второто петминутно продължение. Именно канадецът, който бе избран за MVP на миналия сезон, бе най-полезен за ОКС - 35 точки.

В другия двубой от програмата на първия ден "Голдън Стейт" победи като гост 119:109 "ЛА Лейкър".  31 точки за победителите вкара Джими Бътлър, 23 прибави Стеф Къри, като в края на мача, най-добрият стрелец за всички времена наниза тройка почти от центъра.

За домакините от "Лейкърс", които бяха без голямата си звезда ЛеБрон Джеймс, който е контузен, над всички бе Лука Дончич. Словенецът вкара 43 точки, взе 12 борби и направи 9 асистенции,

