Очен имплант възстановява зрението на пациенти с н...

"Реал" иска световен шампион от "Ливърпул" още през зимата

924
Алексис Макалистър подписва договора си. Снимка: "Ливърпул"

"Реал" (Мадрид) иска да привлече 26-годишния халф на "Ливърпул" Алексис МакАлистър още през зимния трансферен прозорец, пишат медиите в Испания. Ако не успет сега, мадридчани ще направят всичко възможно да подпишат със световния шампион с Аржентина през лятото. За целта обаче трябва да хлатят за 26-годишния халф около 100 милиона евро. 

Аржентинецът е в "Ливърпул" от лятото на 2023 г. През този период МакАлистър е участвал в 105 мача във всички състезания, отбелязвайки 14 гола и давайки 14 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. 

