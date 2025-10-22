ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Очен имплант възстановява зрението на пациенти с н...

Джокович се отказа от последния "Мастърс"

1224
СНИМКА: РОЙТЕРС

 Новак Джокович се оттегли от участие на заключителния за годината турнир "Мастърс" в Париж.

Сърбинът, който е печелил надпреварата седем пъти, не даде причина за отказа си от участие, но по всяка вероятност това се крие във физическите проблеми, които имаше по време на турнирите в Китай през последните няколко седмици.

"Скъпи парижани, за съжаление тази година няма да участвам на турнира "Мастърс" в Париж. Имам страхотни спомени и големи победи и за мен е нещо специално, че покорих надпреварата седем пъти. Надявам се, че ще се видим догодина. Мерси", написа Джокович.

СНИМКА: РОЙТЕРС

