Джокович се отказа от последния "Мастърс"

Новак Джокович се оттегли от участие на заключителния за годината турнир "Мастърс" в Париж.

Сърбинът, който е печелил надпреварата седем пъти, не даде причина за отказа си от участие, но по всяка вероятност това се крие във физическите проблеми, които имаше по време на турнирите в Китай през последните няколко седмици.

"Скъпи парижани, за съжаление тази година няма да участвам на турнира "Мастърс" в Париж. Имам страхотни спомени и големи победи и за мен е нещо специално, че покорих надпреварата седем пъти. Надявам се, че ще се видим догодина. Мерси", написа Джокович.