Томас Мюлер изпревари Меси в класация

Елизара Янева категорична срещу румънка на старта в Италия

1112
Елизара Янева Снимка: БФТенис

Елизара Янева стартира с победа на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българката, която е поставена под номер 6 в основната схема, спечели убедително срещу румънката Ева Мария Йонеску с 6:0, 6:2 за 61 минути на корта.

През миналата седмица Янева спечели титлата на двойки на друг турнир от ITF в Италия.

Във втория кръг българката ще срещне победителката от мача между Лиса Заар (Швеция) и преминалата през квалификациите българка Виктория Велева.

В надпреварата участва още една националка Росица Денчева, която играе в момента с представителката на домакините Джиневра Монтебруно (Италия).

