Томас Мюлер изпревари Меси в класация

Квалификациите за световно и европейско като Шампионската лига

1700
Александър Чеферин СНИМКА: РОЙТЕРС

Ръководството на УЕФА планира да направи промени в квалификационните системи за световните и европейските първенство, съобщава в днешния си брой германският всекидневник "Билд".

Според изданието квалификациите ще се играят във формата, в който в момента се провежда Шампионската лига - няма да има отделни групи, както е сега, а отборите ще срещат съперник от всяка урна. С това УЕФА цели да направи квалификациите по-интересни за зрителите, тъй като в момента фаворитите в отделните групи често ги печелят без особени усилия.

"Броят на мачовете в квалификациите няма да се увеличава, но техният формат може би ще бъде по-интересен. В момента обсъждаме тази възможност", каза президентът на УЕФА Александър Чеферин.

Той обаче посочи, че форматът на европейските първенства, в които в момента участват по 24 отбора, разделени в шест групи, няма да бъде променян.

