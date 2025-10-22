Медалистката в ездата от три турнира „Спешъл олимпикс" Илиана роди момиченце

Илиана Цветанова, медалистка в дисциплината „Конен спорт" от три световни състезания „Спешъл олимпикс" за хора с интелектуални различия, стана майка на дъщеря Мария.

Само ден след раждането благодарение на опитните ръце на д-р Красимира Жекова от болница „Св. Анна" в столицата, Илиана грее в огромна усмивка и с възхита гледа към изцяло новото начало в живота си. Ръчичката на малкото момиченце инстинктивно стисва пръста на мама като нещо голямо, силно и сигурно.

В студения есенен ден болничната стая е отоплена с духалка, както и всички други в родилното отделение, а Илиана се надвесва над креватчето и шепне нежни думи. Бебето прави малки гримаси, прозява се и лицето на младата майка отново се озарява.

Илиана има по-голям брат, който вече е с двегодишно момиченце и Илиана предусеща как децата неспирно ще си играят у дома във Вакарел. С езда Илиана започва да се занимава в девети клас, като тяхна позната ги насочва към конната база „Хан Аспарух".

"Много обичам животните и страхотно обичам конете! Никога не съм се страхувала. Толкова е хубаво да се кача на седлото и тогава всичко е прекрасно!",

През 2010 година Илиана и майка й за първи път отиват на конната база в Ихтиман, където ги посреща Стоица Аргилашки. Спомените на Илиана се леят: „Първо ме качиха на коня Годеник. На него Стоица ме учеше да седя така, че винаги да съм сигурна на седлото. А после ми даде да яздя една от дъщерите на Годеник – Гвинея. Понякога тя не искаше да ме слуша, но той ми казваш, че трябва да и́ покажа, че аз държа поводите и аз започнах да се справям.

През 2012 година се преместихме на новата конна база НИЕСА, която е почти до магистралата и в началото дори помагах като боядисвахме. Обичам да съм там, обичам всички коне, обичам приятелите си ездачи и си обичам треньорите."

Илиана спира за миг и започва да брои на пръсти конете, които някога е яздила откак е отишла на Ихтиман и преброява 11. Помни ги по име, по характер и ги обича до един.

Именно Стоица Аргилашки провежда подготовката на ездачите на „Спешъл олимпикс". Така първото световно участие на Илиана Цветанова е в Лос Анжелис на стадиона Мемориъл колизеум със 77 хиляди места, които са изцяло заети от възторжена публика. Участниците от всички държави са посрещнати с церемония, достойна за всяка олимпиада, а Мишел Обама обявява игрите за открити. Участие взимат 6500 състезатели от 177 държави. За сравнение на последната лятна олимпиада в Париж, участниците са около 10 хиляди.

„Беше безкрайно голямо и страхотно красиво! Там всички ни пляскаха, всички ни се радваха!" – разказва Илиана.

Треньорите на ездачите в различните категории получават предварително инструкции за всяко ниво и подготвят състезателите според нивото им на умение. На Спешъл олимпикс награди за поощрение няма: състезанията са точно толкова истински и резултатите така обективни, както и на всеки международен спортен форум.

Подготовката на българските ездачи протича на закрития манеж на НИЕСА, а с отбора ездачи работят както Стоица Аргилашки, така и Марио – Мариан Райжинов.

От Лос Анжелис Илиана се завръща с два сребърни и един бронзов медал и още с пристигането казва, че не е много доволна от представянето си и трябва да работи още по-здраво.

През годините Илиана претърпява няколко операции, които препятстват тренировките и́, но в мига, когато лекуващият лекар позволи връщане на седлото, още на същия ден тя е вече на коня.

На конната база винаги е готова да помага – ако е нужно забавлява малките деца на някой ездач по време на неговата или нейната тренировка; помага на треньорите с дребни, но нужни на мига неща; обича да участва в почистването и къпането на конете; сама грабва метлата и започва да мете из конюшнята, разнася храна из боксовете и винаги е заредена с моркови, ябълки, бонбони, захар и с радост черпи лакомите муцуни. Обича конете, познава всеки от тях, познава характерите им, знае кой какво обича и как може да си играят, докато конят е в бокса.

В своята постоянна упоритост и докато се готви за предстоящите състезания „Спешъл олимпикс" в Абу Даби, Илияна заявява твърдо: „Ако се науча да яздя Лин, аз ще спечеля златен медал! С Лин ще победя!"

Лин обаче е огромен кон – около два пъти по-голям от добрия Коган с когото Илиана се е сработила отлично. Илиана обаче не приема нито уговорки, нито отказ: това е нейното обещание, силно като клетва.

На първата езда върху огромния Лин тя пребледнява, стисва здраво устни и като спазва правилата от ездата, го подкарва. Конят изпълнява познатите команди, нищо не го кара да се колебае в увереността на ездача на гърба му. Неговият ход е отривист и мощен, но Илиана се държи перфектно. Когато тази тренировка свършва и тя слиза от седлото, целува го по топлия нос и му казва: „Честна дума, с теб ще победим!" А после лично почиства копитата му и помага да бъде изкъпан.

С всяка следваща езда тя става все по-уверена и в деня, когато конят решава да и́ направи номер и да не се подчини, с желязна твърдост бие пети и изръмжава: „А, не на мен тия! Ще вървиш, Лин!" И конят тутакси продължава по начертаната траектория.

В деня преди отлитането за Абу Даби Илиана е в бокса при Лин с цяла торба моркови и докато лакомата му муцуна не спира да граби от ръцете и́, тя тържествено му обещава, че тръгва за победа.

На първото състезание за Илиана в Абу Даби тя печели златен медал - безкомпромисно в надпревара с десетки ездачи в нейната категория. В следващите дни завоюва и два сребърни медала.

В деня, когато се връща на конната база, облечена официално и пременена с трите медала всички я посрещат с овации на рецепцията, но тя ги спира: „Почакайте малко! Имам да свърша една работа!" – и тръгва към боксовете. Със замах отваря вратата на Лин, той доверчиво се навежда към нея, тя изпъва рамене, протяга към него трите медала и казва: „Виж, Лин! Ние победихме!" и с две ръце обгръща широкия му топъл врат.

След като конят е лъснат, сресан и оседлан, тя прави парадна обиколка с него под аплодисментите на ездачите от конната база.

Животът за всички продължава, тренировките – също.

Така Илиана стига до третото си участие на световните игри „Спешъл олимпикс" в Берлин. Неин водещ треньор вече е Калояна Борисова с която също стават и много близки приятелки, а под ръководството на Стоица Аргилашки се подготвя и целият отбор по езда.

На самото състезание обаче се оказва, че българският представител за „Спешъл олимпикс" е направил огромен гаф с имената на състезателите по конен спорт и те дори не могат да участват в дисциплините за които упорито са се подготвяли с години. И така всички са там, всички искат да яздят, но грешката е непоправима и те остават зрители. Затова Илиана участва само в едно изпитание и печели бронзов медал, а в общото класиране остава на шесто място.

Дали съжалява? „Не мисля за това. Участвах на три световни игри, бях на почетната стълбичка, направих всичко, което мога и се състезавах на три континента! Какво повече да искам!"

И докато Илиана с любов докосва главичката на новородената Мария, започва да и́ разказва: „Най-любимите ми коне са Лин, Голди и Рекси, макар те да са много различни! Най-голям е Лин, но много ме слуша, много добър е Голди, а Рекси е страхотно забавен! И всеки кон ме е научил на нещо и на всеки кон съм благодарна!"

После присяда на леглото си и се усмихва: „Най-благодарна съм на Стоица, защото той ме научи, благодарна съм на Марио, защото е страхотен треньор, благодарна съм на Кали и я обичам (Калояна), защото тя е и треньор, и приятелка. Аз ще се върна да яздя, но не като състезател. А ако моята Мими харесва конете, моите треньори ще научат и нея. Надявам се като мен да обича конете и животните и да е щастлива!"