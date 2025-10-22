България до 15 г. падна 0:2 от Полша в последния мач от турнира в София

Юношеският национален отбор на България по футбол (до 15 години) с треньор Петър Карачоров падна с 0:2 от полските си връстници в последния мач на турнира за развитие на УЕФА, който се проведе на базата на БФС в Бояна. Тази загуба остави нашите на 3-о място в крайното класиране с 5 точки.

Първи е съставът на Словакия, който в последната си среща надделя над Литва с 5:4 и събра 6. Също със 6 завършва и Полша, но има загуба в прекия двубой със словаците. Тимът на Литва е с една точка, която взе от равенството и последваща загуба след дузпи от България на старта.

По регламент в тези турнири при равенство в редовното време се пристъпва към изпълнение на дузпи. Спечелилият там взима две точки, а който отстъпи остава с 1.