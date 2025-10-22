ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лицензите на "Спартак" (Вн) и "Пирин" (Бл) оцеляха

Лицензите на елитния "Спартак" (Вн) и втородивизионния "Пирин" (Бл) оцеляха. Вчера двата клуба предадоха в БФС документация за изплащани или разсрочване на дълговете си. Днес лицензионната комисия обяви:

"Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 г. и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК „Спартак 1918" (гр. Варна) и ПФК „Пирин 22" АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно – липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП).

Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФС."

