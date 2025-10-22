Наказаха треньора на "Барса" за Ел Класико

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наказанието на старши треньора на "Барселона" Ханзи Флик остава в сила и германският наставник ще пропусне Ел Класико срещу "Реал" (Мадрид) в неделя на "Бернабеу", съобщават в Испания.

Преди 10ия кръг на Примера дивисион столичани са лидери с 2 т. повече от каталунците.

Флик получи червен картон при победата над "Жирона" с 2:1, когато показа неприличен жест.

Заради провинението си германецът бе наказан за един мач, а дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация отхвърли жалбата на "Барса".