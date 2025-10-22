България ще е домакин на Световното по таекуондо за младежи

Само ден преди началото на Световното първенство по таекуондо за мъже и жени в Уси,Китай, България записа първи успех. След доста сериозна битка с изключително силни финансово държави, България спечели домакинството на Световното първенство за младежи до 21г. през 2027г. Това бе обявено на заседанието на Световната федерация на заседание в Китай. Надпреварата, която ще се проведе от 11-14 ноември в Самоков ще бъде последното голямо състезание в света, което ще носи точки за класиране на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028г. Това означава, че тук ще дойдат най-силните състезатели, които ще спорят за участие на олимпийските игри. Освен това, среща в Самоков ще си направи целият спортен елит на света, в очакване комплектоване на всички състезатели за игрите през 2028г.

Също така утре отново в Уси, ще се проведе Генералната асамблея, която ще определи новия президент на Световната федерация, както и членовете на Съвета на Световното таекуондо. Един от кандидатите за член е президентът на БФТ Слави Бинев.

Иначе от утре в град Уси в Китай стартира световното първенство по олимпийско таекуондо за мъже и жени. В надпреварата участие ще вземат близо 1000 състезатели от цял свят. Българският национален отбор проведе двуседмичен лагер в Китай, където се подготвяше рамо до рамо с най-добрите състезатели в света. Ето всички наши участници в съответните категории:

Ето всички състезатели, които ще представят България:

- Александра Георгиева (-49 кг)

- Християн Георгиев (-54 кг)

- Стефан Стаменов (-68 кг)

- Митко Джорджев (-80 кг)

- Калина Бояджиева (+73 кг)

Треньорски състав:

- Фарзад Золгхадри, старши треньор

- Пламен Трански, треньор

- Санг Хюн Парк, мениджър на отбора