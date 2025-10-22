Световният шах разследва ролята на Крамник за смъртта на американец

Международната шахматна федерация (ФИДЕ) обяви, че ще разследва поведението на бившия световен шампион Владимир Крамник около смъртта на американския гросмайстор Даниел Народитски.

Тази седмица 29-годишният Народитски беше намерен мъртъв, а основната версия около смъртта му предполага самоубийство, макар и публично нищо да не бе обявено.

Изпълнителният директор на ФИДЕ Емил Сутовски каза пред Ройтерс, цитирана от БТА, че ще се разследва ролята на Крамник, тъй като той от години атакуваше Народитски и го обвиняваше, че мами в онлайн пространството.

В същото време Народитски бе изключително популярен стриймър и коментатор, а в канала си в Туич през миналата седмица при последната си онлайн изява заяви, че вече не издържа на тормоза, на който е подложен.

Световният номер 2 Хикару Накамура вече осъди поведението на Крамник. Бившият световен шампион Магнус Карлсен пък каза в друго видео, че отношението на Крамник към Народитски е било "ужасно". Индийският гросмайстор Нихал Сарин също заяви, че Крамник "трябва да си плати за това, което стори".

Пред Ройтерс Крамник каза, че ще коментира случая изцяло пред президента на ФИДЕ Аркади Дворкович и няма да коментира мнението на Сутовски. В последните години руският гросмайстор, който спечели по много дискусионен световната титла срещу Веселин Топалов през 2006 година, многократно се забърква в конфронтации с други гросмайстори.

Народитски бе възпитаник на университета в Станфорд. Той е бивш световен шампион до 12 години. Неговите родители са евреи емигранти от Съветския съюз. През миналата година Народитски стана девети на световното първенство по блиц.