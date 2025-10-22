21 октомври - гаранция за много голове в Шампионската лига

"Кайрат" и "Пафос" прецакаха абсолютния рекорд за едно попадение

21 октомври се превръща в гаранция за огромна резултатност в Шампионската лига. Във вторник бяха вкарани 43 попадения в мачовете, което прави космическите 4,77 средно на двубой. На същата дата преди точно 11 години се постигат още по-невероятните 4,80 средно на мач. Тогава резултатите са: ЦСКА (Москва) - “Манчестър Сити” 2:2, “Челси” - “Марибор” (Словения) 7:0, “Рома” - “Байерн” (Мюнхен) 1:7, “Порто” - “Атлетик” (Билбао) 2:1, “Шалке 04” - “Спортинг” (Лисабон) 4:3, “БАТЕ Борисов” - “Шахтьор” (Донецк) 0:7, “Барселона” - “Аякс” 3:1 и АПОЕЛ (Кипър) - “Пари Сен Жермен” 0:1.

Или “Барселона” и “Пари Сен Жермен” са отборите, които участват в двата най-резултатни дни в историята на турнира. Преди 11 години обаче са били само 8 мача и общо са вкарани по-малко голове.

Денят тази година щеше да е рекорден, ако не бе нулевото равенство между новаците “Кайрат” и “Пафос” в Алмати. И то гостите играха почти цял мач с човек по-малко. В 3-ата минута и 3-ата секунда Жоао Кореа влезе с шут от каратето в Луиш Мате, точно както преди години Козмин Моци направи същото срещу ЦСКА. В Европа обаче за подобно нарушение вдигат червен картон, а у нас дори не бе дадено нарушение. Само едно попадение в този мач означаваше нов рекорд. Все пак положения за гол имаше, като такъв на гостите бе отменен заради засада и един път те удариха и греда.

Във феерията от голове резултатна намеса имаше дори и вратарят на “Нюкасъл” Ник Поуп, който метна топката от собственото наказателно поле, за да изведе Харви Барнс сам срещу колегата му от “Бенфика”.

Най-невероятният мач бе “Байер” (Леверкузен) - “Пари Сен Жермен”, който завърши с познатия у нас резултат 7:2 в полза на носителя на трофея в Шампионската лига. Още в 7-ата минута Вилян Пачо откри за французите с глава с първия гол в живота си. В 25-ата минута Иля Забарни спря с ръка и топката и Клаудио Ечевери и германците получиха дузпа, но Алекс Грималдо натресе гредата от 11 метра. В 31-ата Роберт Андрих удари с лакът Дезире Дуе и остави “Байер” с 10 човека, след като испанският рефер Хесус Хил Мансано му вдигна директен червен картон. Само 6 минути по-късно и Забарни бе изгонен и така и двата тима останаха с равни състави. След това в 38-ата дойде втора дузпа за германците, която бе вкарана от Алеиш Гарсия. Но до края на полувремето Дезире Дуе с два попадения и Хвича Кварацхелия докараха нещата до 1:4. В 50-ата минута Нуно Мендеш изскочи сам срещу Марк Флекен за 1:5. Гарсия вкара втория си гол, но след това на терена се появи Усман Дембеле на мястото на Хвича и отбеляза първо попадение като носител на “Златната топка”. И накрая Витиня приключи домакините.

Антонио Конте получи първата шестица в треньорската си кариера при гостуването на “Наполи” на ПСВ в Айндховен. Загубата бе и най-голямата в историята на италианския тим за цялата му история в евротурнирите. Конте по принцип си има проблеми в Шампионската лига, като до момента не е успял да класира отбор на повече от 1/8-финал.

“Манчестър Сити” записа трети пореден успех в турнира, след като Ерлинг Холанд вкара в 12-и мач поред за клуб и национален отбор. Англичаните обаче обявиха траур, след като един от най-запалените им фенове Ги Брадшоу бе открит мъртъв в хотелската си стая преди двубоя. Според полицията няма следи за нещо нередно.

Точно преди мача бе обявено, че Холанд е придобил чисто ново “Ламборгини Хуракан” за четвърт милион лири. Така колекцията му от автомобили вече надхвърля 10 милиона лири. Най-скъпата му кола е “Бугати Турбилон” на стойност 4 милиона лири. През май си взе жълто “Ферари” за 320 000.

“Барселона” също спечели мача си, но отново загуби пари. Ла Лига забрани мачът с “Валядолид” през декември да се играе на “Хард Рок Стейдиъм” в Маями, като се очакваше каталунците да вземат огромна сума от билетите. В момента клубът страда от затворения “Камп Ноу”, който е отворен за малко над 14 000 зрители. Чака се разрешение 1В, което да го вдигне до 41 000 след основния ремонт. Ламин Ямал стана най-младият играч с 25 мача в турнира на 18 г. и 100 дни.

Доста странен ход предприе “Челси” преди снощния двубой с “Аякс”. Бяха картотекирани един куп младоци, включително 16-годишният син на Тиаго Силва - Исаго и година по-голямото отроче на Майкъл Еменало - Ландън.

Лоис Опенда от “Ювентус” е най-бързият играч в тазгодишното издание на Шампионската лига. Той е засечен с 36,2 км/ч. С 35,8 км/ч след него е Пиер-Емерик Обамеянг от “Олимпик”. Трети е Карим Адейеми от “Борусия” (Д) с 35,4 км/ч.

