ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВИП затворниците и Саркози

Времето София 17° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21556874 www.24chasa.bg

Фалстарт за Казийски в Турция

1292
Матей Казийски атакува пред погледа на Радостин Стойчев. Снимка: facebook.com/halkbanksk/

Волейболната ни звезда Матей Казийски направи неуспешен повторен дебют за турския "Халкбанк".

41-годишният посрещач, който беше представен официално вчера, започна мача на резервната скамейка, но беше титуляр във втория и в третия гейм при загубата в гостуването на "Истанбул ББ" с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в решаващата среща от група 2 на първата фаза на турнира за националната купа.

Казийски завърши с 3 точки, а другият българин в състава Цветан Соколов въобще не игра.

Така грандът от Анкара, воден от българския спец Радостин Стойчев, който през миналия сезон достигна до финала, отпадна рано в тазгодишното издание на надпреварата, а "Истанбул ББ" продължава на четвъртфиналите.

22-годишният посрещач Денислав Бърдаров направи силен мач за домакините от Истанбул. Той беше най-резултатен в двубоя с 26 точки.

Матей Казийски атакува пред погледа на Радостин Стойчев. Снимка: facebook.com/halkbanksk/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса