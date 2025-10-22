Фалстарт за Казийски в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболната ни звезда Матей Казийски направи неуспешен повторен дебют за турския "Халкбанк".

41-годишният посрещач, който беше представен официално вчера, започна мача на резервната скамейка, но беше титуляр във втория и в третия гейм при загубата в гостуването на "Истанбул ББ" с 0:3 (21:25, 25:27, 23:25) в решаващата среща от група 2 на първата фаза на турнира за националната купа.

Казийски завърши с 3 точки, а другият българин в състава Цветан Соколов въобще не игра.

Така грандът от Анкара, воден от българския спец Радостин Стойчев, който през миналия сезон достигна до финала, отпадна рано в тазгодишното издание на надпреварата, а "Истанбул ББ" продължава на четвъртфиналите.

22-годишният посрещач Денислав Бърдаров направи силен мач за домакините от Истанбул. Той беше най-резултатен в двубоя с 26 точки.