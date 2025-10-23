Статистиката не лъже – “Левски” доминира в елита

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Сините" с най-много положения пред вратата на противника, средно на мач футболистите на Хулио Веласкес стрелят по 18 пъти

Лидерът в Първа лига - “Левски”, е отборът, създаващ най-много положения в елита ни. Това сочи статистика на гиганта Sofascore.

Според данните на мач играчите на Хулио Веласкес стрелят средно по 18,1 пъти към вратата на противника. На втора позиция по този показател е шампионът “Лудогорец” - 17,5. Трети е ЦСКА - средно по 14,5 изстрела към съперника на мач.

Играчите на “Левски” регистрират и най-много успешни дрибъли на двубой. Средно “сините” правят по 23,5 на мач. Втори е “Арда” с 20,3.

Статистиката, че “сините” доминират срещу съперниците си, се затвърждава и от още 2 показателя - изпълнените корнери и владението на топката. При ъгловите удари столичани са лидери от всички 16 тима в т.нар. роден елит. Средно на мач “Левски” изпълнява 7,4. Вторият в това класиране - “Лудогорец”, изостава с цяло изпълнение.

При притежанието на топката отборът на Хулио Веласкес изостава единствено от разградчани, но разликата е много незначителна. 64,3% за “сините” срещу 65,2% за 14-кратните шампиони на България.

Иначе средно на мач хората на испанския треньор правят по 426 точни паса. Повече има само"Лудогорец".

Двама футболисти на “Левски” пък са в топ 3 на играчите, отбелязващи най-често гол в елита. Това са Мустафа Сангаре и Марин Петков. Таранът на “сините” вкарва средно на 100 мин. Юношата на клуба пък на 101 мин. Пред тях е единствено таранът на ЦСКА 1948 Атанас Илиев, чиято средна честота на отбелязване на гол е 92 мин.