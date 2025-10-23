Руи Мота на изхода в “Лудогорец”

Разградчани ще махнат треньора си при още един провал

Треньорът на “Лудогорец” Руи Мота е заложен на дузпата. Единственият ни евроучастник 99% ще се раздели с португалския наставник, който пое шампиона на България в началото на сезона. А смяната му е само въпрос на време, колкото и в Разград да твърдят обратното.

Причината - адски слабият “Лудогорец” през цялата кампания. За първи път от доста време насам 14-кратният първенец допусна толкова много грешки в родното първенство. И в момента разградчани са на нетипичното за тях 3-о място в Първа лига, макар и с мач по-малко. Отделно първенецът у нас не впечатли и в европейските си мачове, въпреки че се класира за основната фаза на Лига Европа.

“Лудогорец” на Мота имаше сериозни трудности с елиминацията на всеки един от тимовете в пресевките на фона на това, че на хартия противниците на хегемона бяха доста под нивото им, с изключение на унгарския “Ференцварош”. Със сигурност в Разград не са доволни от играта на тима под ръководството на Мота и вече се оглеждат за заместника му, ако не са и намерили. Не е изключено смяната да дойде и през зимната пауза. Рокадата обаче може да бъде форсирана при още слаби резултати от разградчани. Днес 14-кратният шампион на България гостува в Швейцария на “Йънг Бойс” в мач от 3-ия кръг на същинската фаза на Лига Европа. През уикенда шампионите пък гостуват на ЦСКА 1948 - един от претендентите за титлата.

В “Лудогорец” е често срещана практика да освобождават треньорите си в разгара на сезона. Преди 3 г. така бе сменен Анте Шимунджа, а неговото място бе заето от Ивайло Петев. Първият треньор на “Лудогорец” в елита стана шампион през сезона, но през октомври 2023 г. падна 1:7 от “Нордселанд” в Дания и той бе уволнен. А на негово място застана Георги Дерменджиев, който довърши сезона.

Техническият директор на разградчани Козмин Моци отрече, че клубът ще смени Руи Мота при провал в Швейцария тази вечер.