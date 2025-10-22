ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мони Николов поведе "Локомотив" към победа и във втория си мач в Русия (Видео)

Мони Николов с Корней Николаев Снимка: "Локомотив"

Световният вицешампион от Филипините 2025 Мони Николов поведе и във втория си мач от руския волейболен елит "Локомотив" (Новосибирск) към победа.

Феновете на водения от Пламен Константинов тим бяха изпълнили домашната зала, за да видят бисера в селекцията в лицето на българския разпределител при домакинството срещу "Динамо-Урал" (Уфа), завършило с успех 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).

След болезнения край на първата част 18-годишният Николов поведе съотборниците си към обрат.

Към чудесната си дистрибуция на топката да нападателите Мони добави и цели 13 точки 13 точки (6 аса, 5 блокади).

Повече от него записаха само Сам Деру (16) и Дмитрий Лизик (15).

