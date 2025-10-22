Отложиха избирането на нов селекционер на националния отбор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българска федерация по баскетбол отложи решението за избор на нов селекционер на мъжкия национален отбор. Това стана ясно след днешното заседание на Управителния съвет на БФБ, на което бе решено да се предостави допълнително време на членовете, за да се запознаят подробно с кандидатурите за треньорския пост на националния тим.

Окончателното решение ще бъде взето на следващото заседание на Управителния съвет, насрочено за вторник, 28 октомври 2025 г.

"След проведеното заседание на Управителния съвет на БФБ днес, 22 октомври 2025 г., бе решено да се предостави допълнително време на членовете, за да се запознаят подробно с кандидатурите за треньорския пост на мъжкия национален отбор. Целта е да се гарантира информирано, отговорно и стратегически обосновано решение, което да отговаря на дългосрочните интереси и развитието на българския баскетбол.

Федерацията остава ангажирана с принципите на прозрачност, професионализъм и устойчиво развитие на националните отбори", се казва в изявлението на Българска федерация по баскетбол.

Новият селекционер ще замени на поста Росен Барчовски, който приключи ангажиментите си като старши треньор на националния отбор на България след квалификациите за световното първенство.