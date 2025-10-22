ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Лудогорец": Трябва да отговорим на агресията на "Йънг Бойс"

Руи Мота Снимка: Startphoto.bg

Старши треньорът на "Лудогорец" Руи Мота говори преди гостуването на швейцарския "Йънг Бойс" в Лига Европа гостува утре вечер.

"Те са по-силни физически и ние трябва да отговорим с агресивност, защото не разполагаме с толкова високи играчи. Най-важно е да работим като отбор.

"Йънг Бойс" е много добър отбор, не са в най-добрата си форма, но със сигурност ще вложат много енергия, за да преминат през този лош период. Ние сме тук, за да играем, да се борим за трите точки и да спечелим

Всички обичат да играят в Лига Европа. Знаем, че не сме на позицията, на която искаме да сме, във вътрешния шампионат. Нашият фокус е върху утрешния мач. Знаем и сме организирали добре нещата, които не правим добре, ще има промени", каза португалецът.

