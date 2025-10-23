Нещо невиждано - 71 гола в един кръг от Шампионската лига (резултати)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Благодарение на разширения формат на Шампионската лига (влезе в сила от миналия сезон) се стигна до нов голов рекорд.

За първи път за един кръг бяха отбелязани 71 попадения. Това се случи в 18 мача или за малко щяха да са по 4 на двубой.

Резултати от тази вечер:

"Атлетик" (Б) - "Карабах" 3:1

"Галатасарай" - "Будьо/Глимт" 3:1

"Айнтрахт" (Фр) - "Ливърпул" 1:5

"Аталанта" - "Славия" (Пр) 0:0

"Байерн" - "Брюж" 4:0

"Монако" - "Тотнъм" 0:0

"Реал" (М) - "Ювентус" 1:0

"Спортинг" (Л) - "Марсилия" 2:1

"Челси" - "Аякс" 5:1