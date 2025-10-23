ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ас на "Дея" аут за дербито с ЦСКА

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21559532 www.24chasa.bg

Ас на "Дея" аут за дербито с ЦСКА

Велизар Маджаров

1284
Снимка: "Дея"

Ас на "Дея" пропуска дербито срещу ЦСКА от първия кръг в Супер Волей в събота в бургаската зала "Бойчо Брънзов". 28-годишният посрещач Цветелин Цветанов, който играеше за "Добруджа" и 2 турския "Аккуш Беледийе", преди да дойде в Бургас има възпаление на патиларно сухожилие и отпада.

Така "Дея" ще трябва да играе срещу "червените" с познатата схема с диагонал -  бившият национал Николай Учиков, който ще се завърне на полето, след като преди година се отказа.

За ЦСКА за сефте срещу бившите съотборници от "Дея", с които спечели купата на България през 2024 година ще излезе екснационалът Теодор Тодоров.

Другото дерби от старта на сезона е "Левски" - "Нефтохимик" в петък. Треньорът на бургазлии Франческо Кадеду готви тактическо надлъгване с колегата си Николай Желязков.

От "Нефтохимик" обявиха сезонни ВИП-карти за домакинските мачове на цена от 250 лева. По 10 лева ще са масовите билети, за пенсионери и ученици по 6 лева.

От Нова година вече ще са в евро.

Снимка: "Дея"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса