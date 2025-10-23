ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Буря премести мач от Лига Европа

1240
СНИМКА: РОЙТЕРС

Домакинският мач на "Фейенорд" срещу гръцкия "Панатинайкос" в Лига Европа в четвъртък е преместен за 17,30 от първоначално обявения начален час 19,45 поради предупреждения за лошо време.

Властите поискаха промяната, след като синоптиците издадоха предупреждение за "оранжев код" за силни ветрове над 100 км/ч, съобщи базираният в Ротердам клуб късно снощи. УЕФА и "Фейенорд" се съгласиха, че срещата може да се проведе с по-ранен старт, предава БТА.

"Фейенорд осъзнава, че тази промяна е в последния момент и може да повлияе на съществуващите планове, особено на привържениците с билети" се казва в изявление на "Фейенорд".

Клубът също така потвърди, че феновете, които не могат да присъстват, могат да поискат възстановяването на сумите, като подробности ще бъдат обявени през следващата седмица.

СНИМКА: РОЙТЕРС

