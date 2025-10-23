Световните шампионки от Япония благодариха на българска треньорка

След изключителния си успех на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро през април със завоюваната първа шампионска титла в многобоя при ансамблите японският национален отбор сподели своите емоции и благодарност към човека, който стои зад техните изящни композиции - Жанина Иванова.

„Благодарим сърдечно за цялата подкрепа и насърчаване по време на това световно първенство. Японският отбор успя да постигне този резултат благодарение на голямата помощ на всички от България и особено на г-ца Жанина Иванова. Нейните прекрасни съчетания, професионализъм и енергия бяха голяма опора за нас и ни дадоха изключително много. Изказваме дълбока и сърдечна благодарност!

Ще бъдем много щастливи, ако и занапред вървим заедно напред, за да продължим да показваме красотата на художествената гимнастика", споделиха световните шампионки.