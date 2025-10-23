ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Дайк подписа с "Хебър"

Александър Василев игра с контузия, пак загуби на "Мастърс"

Александър Василев Снимка: USTA

Александър Василев претърпя втора загуба на финалия "Мастърс" по тенис за юноши.

В Чънду (Кит) финалистът от US Open отстъпи 4:6, 4:6 на Оскари Палданиус (Фин). Нашият национал, който е поставен под №2 и втори в световната ранглиста, определено имаше проблеми в играта си и направи доста грешки.

В средата на втория сет Василев повика физиотерапевт на корта заради очевидни болки в играещата лява ръка.

Така братовчедът на Григор Димитров на практика остава без шансове за полуфиналите. В третия си мач от предварителната група Василев среща Якопо Вазами (Ит). 

Александър Василев Снимка: USTA

