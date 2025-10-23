ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Вълчев откри обновени общежития за 1200 б...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21563221 www.24chasa.bg

Ван Дайк подписа с "Хебър"

1724
Президентът Валентин Василев и Стан ван Дайк Снимка: "Хебър"

Втородивизионният "Хебър" привлече две нови попълнения в състава си.

Към отбора се присъединяват нидерландският централен защитник Стан ван Дайк и атакуващият халф Виторио Шотев.

Ван Дайк (25) от началото на годината е без отбор, а преди това е играл в ниско разредени отбори в Нидерландия и Германия.

Виторио Шотев е 18-годишен, преминал през школите на "Септември", ЦСКА и "Хебър".

"Добре дошли в семейството, момчета! Пожелаваме ви успех и много поводи за радост с екипа на "Хебър", написаха пазарджиклии.

Президентът Валентин Василев и Стан ван Дайк Снимка: "Хебър"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса