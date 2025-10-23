Ван Дайк подписа с "Хебър"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втородивизионният "Хебър" привлече две нови попълнения в състава си.

Към отбора се присъединяват нидерландският централен защитник Стан ван Дайк и атакуващият халф Виторио Шотев.

Ван Дайк (25) от началото на годината е без отбор, а преди това е играл в ниско разредени отбори в Нидерландия и Германия.

Виторио Шотев е 18-годишен, преминал през школите на "Септември", ЦСКА и "Хебър".

"Добре дошли в семейството, момчета! Пожелаваме ви успех и много поводи за радост с екипа на "Хебър", написаха пазарджиклии.