Джордж Сорос получи Европейската награда за гражда...

Димитър Кузманов отпадна в Хамбург

Димитър Кузманов Снимка: Sofia Open

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в германския град Хамбург с награден фонд 54 хиляди евро.

32-годишният пловдивчанин загуби от поставения под номер 6 в схемата Федерико Чина (Италия) с 4:6, 1:6.

18-годишният Чина, 227-и в световната раглиста, пласира 11 аса и не допусна пробив по пътя си към победата в мача, с което успя да вземе частичен реванш от Кузманов за поражението си на финала на състезание от същия ранг в Херсонисос през март.

Димитър Кузманов Снимка: Sofia Open

