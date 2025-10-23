Обиколката на Франция започва с отборен часовник за първи път от 1971 г.

За първи път от 1971 г. обиколката на Франция ще започне с отборно бягане по часовник. Колоездачите ще трябва да изминат 19 км по улиците на Барселона с височини в края.

113-ото издание на най-престижното колоездачно състезание в света (4-26 юли) ще предложи на зрителите изкачвания на митичния Алп д'Юез в два поредни дни в последната състезателна седмица.

"Вътрешният министър Лоран Нунез даде разрешение финалният етап отново да премине през Монмартър и ние няма как да бъдем по-щастливи от този факт. Успехът, който имахме тази година, когато павираните улици в Монмартър за първи път бяха включени в обиколката, се дължи изцяло на олимпийските игри в Париж. Без тях "Тур дьо Франс" никога нямаше да премине през Монмартър", кази директорът Кристиян Прюдом, когато даваше подробности около финалния етап в столицата.

Тазгодишното издание на финалния етап бе спечелено от белгиеца Воут ван Аерт, който се наложи над шампиона Тадей Погачар, а по улиците на най-големия френски град се събраха около 1 милион души.

В шестия етап ще се кара на височината Турмале, където победителите в последните шест издания на обиколката - Погачар и Йонас Вингегор, са си давали най-оспорваните дуели. Общата дължина на всички 21 етапа в Тур дьо Франс ще бъде 3333 киломeтра с положителна денивелация от 54 450 метра.