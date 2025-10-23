Зам.-министър Георгиев участва в церемонията по закриване на състезателния сезон по биатлон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев взе участие в официалната церемония по закриване на състезателния сезон 2025 по биатлон.

„През тази година българският биатлон постигна силни класирания на международната сцена. Тези успехи са плод на труд, постоянство и любов към спорта", каза зам.-министър Георгиев.

Той поздрави ръководството на Българска федерация по биатлон, треньорите и клубовете за всеотдайността и усилията им.

„Министерството на младежта и спорта ще продължи да подкрепя развитието на биатлона, за да могат нашите спортисти да постигат успехи, с които да се гордеем", допълни още зам.-министърът и пожела на биатлонистите здраве, мотивация и още по-големи успехи през новия сезон.

По време на церемонията бяха връчени наградите за Купа „България" и Купа „Надежди" в различните възрастови категории. Зам.-министър Георгиев връчи наградите на най-добрите при жените.