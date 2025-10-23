Отличиха със "Сребърен сокол" Божидар Саръбоюков

Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдоорн 2025 и пети от световното първенство в Токио тази година Божидар Саръбоюков бе награден с приза "Сребърен сокол" за пробив в световния спорт. Наградата се връчва за изключителни постижения и пробив в световния спорт през съответната година.

"Наистина съм благодарен за наградата и се надявам да е заслужена", коментира лекоатлетът на по време на връчването и си пожела тя да му носи късмет през следващата година.

За Саръбоюков предстои да пътува с личния си треньор Димитър Карамфилов за Грузия, където през уикенда ще се проведе тържествената церемония на европейската Атлетика за излъчване на носителите на отличието "Изгряваща звезда". Българинът е в топ 3 на номинираните състезатели.

По-рано тази година Божидар Саръбоюков стана "Изгряваща звезда" за 2025 година на Асоциацията на балканските атлетически федерации.

С петото си място на шампионата в Токио българският лекоатлет записа историческо постижение, тъй като от 26 години насам, след сребърния медал на Ростислав Димитров през 1999 година, България не бе имала подобно класиране при мъжете на световно първенство.