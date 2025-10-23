Феновете на "Левски" пак питат за стадиона

Сдружението “Левски” на левскарите”, което притежава близо 10% от акциите на клуба, попита директно мажоритарния собственик какво се случва с изграждането на нов стадион. Миноритарните акционери в “сините” дадоха пресконференция точно когато излезе изявлението на Наско Сираков.

“Измина повече от година от обещанието, че изграждането на нов стадион е в напреднала фаза. Бяха изхарчени повече от 600 хиляди лева за предпроектни проучвания, които няма да бъдат от полза. Това ни беше казано на извънредното общо събрание в началото на месец март, което предизвикахме ние. Също така нямаме отговор за това има ли дългосрочен план. Когато го попитахме не е ли нормално “Левски” да работи по поне визия за 5 години, ни беше казано, че договорът със спонсора е за още година и седем месеца. Не знаем също така дали е подновен, или ще се подновява”, заяви председателят на сдружението “Левски” на левскарите” Димитър Костадинов.

