ЦСКА вдига Скаршем и Турицов за вечното дерби другия месец

Улаус Скаршем и Иван Турицов по всяка вероятно няма да играят за ЦСКА до вечното дерби с “Левски”.

Националът на България и норвежецът са с травми от известно време. И както е тръгнало, няма скоро да са на терена.

99% родният бранител и халфът ще изпуснат следващите 3 мача на “червените” - срещу “Берое” тази седмица и гостуването на “Севлиево” за купата, както и визитата на “Монтана” на 2 ноември. По-оптималните прогнози сочат, че дуото ще е на разположение на Христо Янев чак за мач №1 на България - срещу “Левски”. Дербито трябва да се играе на 8 ноември на “Васил Левски”.

Под въпрос до последно за мача с “Берое” ще е Иван Тасев, който също се оплаква от проблем.

Скаршем не е играл от 22 септември. Халфът има контузия в менискуса. Турицов пък получи травма с националния отбор при срамната загуба 1:6 от Турция, а заради нея не замина с отбора при поражението 0:4 от европейския шампион Испания.

В същото време ръководството на “червените” вече се е задействало да работи по зимната селекция в тима. Христо Янев е дал списък с футболисти, с които желае да се подсили тимът му. Голяма част от тях са българи от родното първенство.